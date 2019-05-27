Президент Сербии назвал нападение албанцев на сербов в Косово "вопросом дней и месяцев"

СЕГОДНЯ 22:40 2019-05-27T22:40:47+03:00

По словам Александара Вучича, урегулирование конфликта в Косово и Метохии возможно при условии нормализации отношений Белграда и Приштины либо при сохранении замороженного конфликта

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Нападение албанцев на сербов, проживающих на территории частично признанной Республики Косово, является вопросом дней и месяцев. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны.

"Сохранение конфликта в замороженном состоянии будет зависеть от них [албанцев]. Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии", - приводит ТАСС слова Вучича. Президент Сербии отметил, что разрешение ситуации в Косове возможно при условии нормализации отношений Белграда и Приштины либо при сохранении замороженного конфликта.

"Нет никакого решения вопроса Косова и Метохии, нет даже диалога. Но я говорю это, чтобы предупредить народ о важности соглашения с албанцами. Если не будет соглашения с албанцами - ждите нападения албанцев", - добавил Вучич. Вместе с тем президент Сербии отметил, что переговоры с властями частично признанного государства не будут вестись, пока Приштина не отменит торговые пошлины на товары из Сербии.

В ноябре прошлого года частично признанная Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В связи с этим президент Сербии провел встречи с послами США, Германии, Франции, Великобритании и Италии; верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в свою очередь, призвала Приштину отменить пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU