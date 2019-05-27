2019-05-27T22:40:47+03:00
В мире

Президент Сербии назвал нападение албанцев на сербов в Косово "вопросом дней и месяцев"

По словам Александара Вучича, урегулирование конфликта в Косово и Метохии возможно при условии нормализации отношений Белграда и Приштины либо при сохранении замороженного конфликта
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Президент Сербии Александар ВучичПрезидент Сербии Александар ВучичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Нападение албанцев на сербов, проживающих на территории частично признанной Республики Косово, является вопросом дней и месяцев. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны.

"Сохранение конфликта в замороженном состоянии будет зависеть от них [албанцев]. Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии", - приводит ТАСС слова Вучича. Президент Сербии отметил, что разрешение ситуации в Косове возможно при условии нормализации отношений Белграда и Приштины либо при сохранении замороженного конфликта.

"Нет никакого решения вопроса Косова и Метохии, нет даже диалога. Но я говорю это, чтобы предупредить народ о важности соглашения с албанцами. Если не будет соглашения с албанцами - ждите нападения албанцев", - добавил Вучич. Вместе с тем президент Сербии отметил, что переговоры с властями частично признанного государства не будут вестись, пока Приштина не отменит торговые пошлины на товары из Сербии.

В ноябре прошлого года частично признанная Республика Косово ввела таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В связи с этим президент Сербии провел встречи с послами США, Германии, Франции, Великобритании и Италии; верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в свою очередь, призвала Приштину отменить пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финский журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии по хоккею
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама
Израильская армия уничтожила в Сирии установку ПВО
В "Ростехе" назвали условие поставок боеприпасов в США
Украинские власти подготовили ноту России по освобождению украинских моряков
На Украине подали четвертое заявление в Госбюро расследований против Петра Порошенко
Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в Донбассе
В июне в Польше пройдут учения сил ПВО стран НАТО
Лувр закрылся на день из-за забастовки сотрудников
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения в делах по экономическим преступлениям
В СК прокомментировали нападение на 10-летнего мальчика на детской площадке в Москве
В "Аэрофлоте" объяснили задержку рейса компании из Парижа в Москву
Представители Владимира Зеленского прибыли с визитом в Германию
В погранслужбе ФСБ допустили возможность повторения провокаций в Керченском проливе
Лавров: договор между Россией и Белоруссией о Союзном государстве не ставится под сомнение