Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку

СЕГОДНЯ 00:30 2019-05-28T00:30:19+03:00

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Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады. Об этом сообщил он сам в телеинтервью.

"Я считаю, что моя задача - вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы", - сказал Луценко в эфире ICTV.

Генпрокурор подчеркнул, что покинет должность лишь когда новый парламент "сформирует новые органы власти", и "это дело будет в новых надежных руках".

"После этого я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", - сказал он.

Напомним, выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Зеленский, выступая 20 мая после своей инаугурации в Верховной раде, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

ИСТОЧНИК KP.RU