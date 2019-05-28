2019-05-28T02:19:34+03:00
Звезды

Тимати показал Шойгу совместную с магазинами "Армия России" коллекцию одежды

Рэпер подарил министру обороны эксклюзивную куртку от своего бренда
Юлия ДИВЕЕВА
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Тимати подарил главе Минобороны Сергею Шойгу куртку. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССТимати подарил главе Минобороны Сергею Шойгу куртку. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Рэп-исполнитель Тимати провел показ новой коллекции одежды, созданной его брендом Black Star Wear и сетью магазинов "Армия России" ("Военторг"). Презентация состоялась 27 мая в Национальном центре управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

Музыкант перед началом показа рассказал, что коллекцию готовили более полугода и поблагодарил Минобороны за оперативный отклик на его предложение о создании совместной линии одежды.

"Я встретил здесь креативную, молодую, крутую команду, которая помогла мне реализовать совместный проект", - сказал Тимати.

Также музыкант подарил министру обороны Сергею Шойгу эксклюзивную куртку от своего бренда, передает ТАСС.

Представители сети магазинов "Армия России" отметили, что на создание совместной коллекции их вдохновило общность ценностей с компанией Black Star Wear: "убежденное лидерство, патриотизм, внимание к деталям и полная уверенность в каждом следующем шаге".

ИСТОЧНИК KP.RU

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