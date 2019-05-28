США анаконда произвела потомство без самца

СЕГОДНЯ 06:15 2019-05-28T06:15:06+03:00

В США зеленая анаконда клонировала сама себя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов. Об этом рассказали сотрудники аквариума.

По их словам, в серпентарии содержатся только самки. То, что у змеи по кличке Анна появились детеныши, стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения, пишет Daily Mirror.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых. В истории это второй случай для анаконд, когда потомство появляется от одной особи.

В Аквариуме отметили, что большинство детенышей, появившихся на свет, не выжили, кроме двух змеенышей. Они оба являются генетическими клонами своей матери.

О детенышах заботятся сотрудники серпентария. Когда они окрепнут, их выставят на обозрение вместе с их матерью.

ИСТОЧНИК KP.RU