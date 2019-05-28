США анаконда произвела потомство без самца
Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов. Об этом рассказали сотрудники аквариума.
По их словам, в серпентарии содержатся только самки. То, что у змеи по кличке Анна появились детеныши, стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения, пишет Daily Mirror.
Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых. В истории это второй случай для анаконд, когда потомство появляется от одной особи.
В Аквариуме отметили, что большинство детенышей, появившихся на свет, не выжили, кроме двух змеенышей. Они оба являются генетическими клонами своей матери.
О детенышах заботятся сотрудники серпентария. Когда они окрепнут, их выставят на обозрение вместе с их матерью.
ИСТОЧНИК KP.RU