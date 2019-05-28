Скворцова назвала йододефицит проблемой всех регионов России

СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-28T07:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во всех регионах России есть проблема йододефицита у населения. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Фактически все 85 регионов нашей страны имеют тот или иной уровень йододефицита. Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 микрограммов в сутки, что в три–четыре раза меньше нормы — 150–250 микрограммов", — подчеркнула она.

Министр заверила, что для исправления ситуации будет регулироваться законодательство с целью организации здорового питания, устранения дефицита важных для человека микронутриентов. Она отметила, что Минздрав подготовил законопроект по йодированию пищевой соли, в том числе используемой в хлебобулочных изделиях, пишут "Известия"

"Эта простая мера позволит сразу для всего населения страны осуществить профилактику заболеваний щитовидной железы, замедлить развитие сосудистых заболеваний, а при беременности у женщин — обеспечить физиологическое ее течение с хорошим вынашиванием ребенка", — сказала Скворцова.

Как писал сайт kp.ru, по данным Эндокринологического научного центра минздрава России, более двух третей жителей нашей страны страдают от дефицита йода, который часто сопровождается развитием заболеваний щитовидной железы, снижением когнитивных функций и депрессиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дефицит йода: чем опасен и как определить

Почему стоит предпочесть йодированную соль и как проявляет себя острый йододефицит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU