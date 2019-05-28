В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: двое в больнице

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-28T11:06:16+03:00

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Возле населенного пункта Первомайский в Приютненском районе Калмыкии произошло ЧП. Легкомоторный самолет, с помощью которого обрабатывали поля, совершил жесткую посадку. В результате два человека получили серьезные травмы.

Как сообщил "КП" источник, неудачное приземление произошло около 7:37 по местному времени. Владелец самолета - 37-летний пилот получил множественные ушибы и переломы, его 35-летний пассажир открытый перелом и травму спины.

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадкуФото: предоставлено очевидцем

Сайт kp.ru писал о жесткой посадке легкомоторного самолета в Марий Эл. Тогда госпитализировали двух человек. Как выяснилось, воздушное судно не имело сертификатов лётной годности. Как сообщили местные жители "КП-Казань", в поселке Шелангер летом действовал незаконный аэродром, где владельцы частных легкомоторных самолетов оказывали туристические экскурсионные услуги всем желающим. Предварительно, эти воздушные суда базировались в Татарстане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711382" frameborder="0"></iframe> В Калмыкии совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт.

ИСТОЧНИК KP.RU