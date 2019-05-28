В ФАС не намерены вводить заградительные пошлины против российских нефтяников

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-28T13:55:20+03:00

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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что сейчас нет необходимости вводить заградительные пошлины на нефть. По его словам, российские нефтяные компании исполняют условия соглашения о заморозке цен на моторное топливо в мае. Поэтому снижение объемов продаж на внутреннем рынке в апреле не является причиной для этих мер.

По информации ФАС, в прошлом месяце российские компании не увеличили объем продаж топлива на внутреннем рынке. Хотя по условиям соглашения они должны быть увеличены на 2% к уровню 2018 года. При этом в ведомстве отметили, что несоблюдение договоренность не было критичным, пишет ТАСС.

Отметим, Премьер Дмитрий Медведев в октябре прошлого года предупредил, что в ближайшее время может принять решение о введении заградительных (повышенных) пошлин на нефть и нефтепродукты, чтобы остановить рост цен на бензин на внутреннем рынке. Дело кончилось соглашением между государством и компаниями. Но спустя время выяснилось: нефтяные компании ищут - и находят! - возможности для скрытого повышения цен в обход соглашения с правительством. Например, снижают или отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам, вводят какие-то «сервисные сборы» за пользование такими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU