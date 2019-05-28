В ФАС не намерены вводить заградительные пошлины против российских нефтяников
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что сейчас нет необходимости вводить заградительные пошлины на нефть. По его словам, российские нефтяные компании исполняют условия соглашения о заморозке цен на моторное топливо в мае. Поэтому снижение объемов продаж на внутреннем рынке в апреле не является причиной для этих мер.
По информации ФАС, в прошлом месяце российские компании не увеличили объем продаж топлива на внутреннем рынке. Хотя по условиям соглашения они должны быть увеличены на 2% к уровню 2018 года. При этом в ведомстве отметили, что несоблюдение договоренность не было критичным, пишет ТАСС.
Отметим, Премьер Дмитрий Медведев в октябре прошлого года предупредил, что в ближайшее время может принять решение о введении заградительных (повышенных) пошлин на нефть и нефтепродукты, чтобы остановить рост цен на бензин на внутреннем рынке. Дело кончилось соглашением между государством и компаниями. Но спустя время выяснилось: нефтяные компании ищут - и находят! - возможности для скрытого повышения цен в обход соглашения с правительством. Например, снижают или отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам, вводят какие-то «сервисные сборы» за пользование такими картами.
ИСТОЧНИК KP.RU