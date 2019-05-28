2019-05-28T14:22:01+03:00
Общество

На Москву может налететь торнадо из-за аномальной жары

Эксперт РАН заявил, что вероятность формирования подобных природных явлений при такой погоде достаточно высока
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Москву может налететь торнадо из-за аномальной жарыНа Москву может налететь торнадо из-за аномальной жарыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские синоптики предупредили москвичей и жителей области, о том, что в середине текущей недели в столицу придет аномальная жара. При этом, если за ней наступят холода, то на столичный регион может налететь торнадо.

- То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы, - заметил завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

При этом специалист подчеркнул, что вероятность формирования подобных природных явлений при такой погоде достаточно высока, сообщает агентство "Москва".

Климатолог напомнил, что наиболее опасный период для формирования торнадо - конец мая и начало июня.

- В дальнейшем летом подобные явления можно ожидать в том случае, если жара установится на десять дней и более, - подытожил специалист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в столицу со вторника, 28 мая, нагрянет жара до +32 градусов. По словам синоптиков, такая температура будет держаться в Москве до ближайших выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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