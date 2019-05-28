2019-05-28T15:36:59+03:00
Общество

Госдума ужесточает контроль за азартными играми в интернете

Депутаты принимают законопроект, который обяжет игроков подтверждать свою личность
Григорий ЛЕОРДА
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Получить выигрыш можно будет только подтвердив свою личность.Получить выигрыш можно будет только подтвердив свою личность.Фото: "КП" Архив
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В государственной думе второе чтение прошел законопроект, регулирующий организацию азартных игр в интернете и за его пределами. Документ должен лишить игроков возможности использовать эти деньги не заплатив налоги. Закон уточняет схему идентификации пользователей онлайн-казино и букмекерских конторах.

Кроме того, в документе уточняется понятие интерактивных и интернет ставок. Их теперь можно принимать только от людей зарегистрированных в центре учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Пройти регистрацию смогут только совершеннолетние граждане страны. Кроме того, в документе также проводится черта между идентификацией игроков в конторе при предъявлении паспорта и при приеме интерактивных ставок.

"Поправки, предлагаемые в законопроекте, направлены, прежде всего, на борьбу с нелегальным оборотом азартных игр, а также на создание необходимых условий для увеличения налоговых поступлений в бюджет", - говорится в пояснительной записке, пишет ТАСС.

Сайт kp.ru рассказывал о счастливчике-москвиче, который выиграл у тотализатора больше 140 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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