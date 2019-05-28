В Вестеросе появится храм Российской православной церкви

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-28T16:57:25+03:00

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Российская православная церковь продолжает расширять свое присутствие в Европе и строить новые храмы. Один из них в скором времени появится в Вестеросе.

Речь идет не о вымышленном континенте из сериала "Игра престолов", а о небольшом городке в Швеции. Также храм появится на Кипре (в Лимасоле) и ряде других европейских стран. Об этом рассказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, русское православие остается очень востребованным на Западе, ведь в храмах РПЦ нуждаются не только выходцы из России, но и граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и ряда других стран.

"Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря патриарха.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на фоне значительных успехов миссии РПЦ было решено образовать патриаршие экзархаты в странах Юго-Восточной Азии и Западной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU