Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Посла Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареху вызвали в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД европейского государства Жозепа Борреля.
Дело в том, что 24 мая дипломат дал интервью газете El Periodico, в котором назвал нашу страну "старым врагом", представляющим серьезную угрозу для Европы.
"28 мая посол Испании Ф.Вальдеррама Пареха был вызван в МИД России. В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж. Борреля в отношении России", - говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.
Послу указали на противоречивость слов министра, а также заявили, что они наносят ущерб отношениям и двусторонним связям между Москвой и Мадридом.
ИСТОЧНИК KP.RU