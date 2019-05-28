2019-05-28T18:48:55+03:00
Политика

Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний

Недружественные выпады позволил себе министр иностранных дел республики Жозеп Боррель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посла Испании вызвали в МИД РоссииПосла Испании вызвали в МИД РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посла Испании в Москве Фернандо Вальдеррама Пареху вызвали в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД европейского государства Жозепа Борреля.

Дело в том, что 24 мая дипломат дал интервью газете El Periodico, в котором назвал нашу страну "старым врагом", представляющим серьезную угрозу для Европы.

"28 мая посол Испании Ф.Вальдеррама Пареха был вызван в МИД России. В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж. Борреля в отношении России", - говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Послу указали на противоречивость слов министра, а также заявили, что они наносят ущерб отношениям и двусторонним связям между Москвой и Мадридом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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