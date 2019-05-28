2019-05-29T00:03:39+03:00
Политика

Захарова: Одиозный закон о языке на Украине никому, кроме националистов, не нужен

Это доказывает тот факт, что большинство украинцев на выборах президента проголосовали за русскоговорящего Зеленского
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Само избрание президентом Украины русскоговорящего Владимира Зеленского доказывает, что в Незалежной никому кроме крайних националистов не нужен закон об «исключительности украинской мовы» на территории страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в в Facebook прокомментировала обращение областной администрации Львова к главе государства с требованием во время публичных выступлений говорить только по-украински.

«Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с «девами неразумными», - отметила она.

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!» - написала Мария Захарова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, закон об украинском языке Верховная рада приняла 25 апреля, а 15 мая он был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал новый закон «языковой инквизицией».

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Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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