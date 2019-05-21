Небензя назвал "языковой инквизицией" закон об украинском языке

СЕГОДНЯ 01:10 2019-05-21T01:10:47+03:00

Постпред РФ пообещал снова поднять эту темы в СБ ООН после вступления документа в силу

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На Украине ввели "языковую инквизицию" с принятием закона о государственном языке. Такое заявление сделал в понедельник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности.

"На Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы", - сказал он.

Дипломат потребовал, чтобы Совет Безопасности дал оценку закону, который "прямо нарушает дух и букву минских договоренностей", а также решения СБ ООН. Он также заверил, что как только закон о госязыке вступит на Украине в силу, Россия снова поднимет эту тему в Совбезе организации, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Совбез ООН по инициативе российской делегации 20 мая собрался на экстренное заседание по вопросу украинского закона о языке. Встреча началась в 15:00 по местному времени (22:00 по мск).

Однако по итогам голосования членов СБ, вопрос о законе о государственном языке на Украине не был включен в повестку заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU