Экс-представитель Порошенко объяснил, куда делась техника из ситуационной комнаты в администрации президента Украины

СЕГОДНЯ 00:29 2019-05-29T00:36:46+03:00

По словам Цеголко, арендованную технику вернули владельцам, но никакой секретной информации на ней не было

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Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко прокомментировал заявление нового главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка об исчезновении техники из ситуационной комнаты в администрации главы государства.

На своей странице в Facebook пояснил, что вся эта техника «была арендована на деньги Петра Порошенко», а после вступления в должность Владимира Зеленского возвращена владельцам.

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online», - утверждает Цеголко.

Он также пояснил, что «комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой».

«Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», - язвительно добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее назначенный секретарем СНБО Александр Данилюк сообщил, что из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU