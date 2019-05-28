Из администрации Зеленского вынесли серверы с секретной информацией

28 Май 22:42 2019-05-28T22:42:46+03:00

В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией Фото: скриншот с видео

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Из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. Об этом сообщил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Политик опубликовал у себя в Facebook видеоролик, на котором запечатлен пустую комнату, на стенах которой остались лишь государственный флаг и президентский штандарт.

"Месяц назад она выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти", - сказал Данилюк в ходе видеообращения.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко пояснил, что вся эта техника была арендована на средства экс-главы государства Петра Порошенко. Теперь же ее вернули владельцу.

"Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online", - цитирует "Интерфакс-Украина" Цеголко.

Сайт kp.ru писал о том, что смена власти на Украине произошла неделю назад - 20 мая. В должность президента страны вступил Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU