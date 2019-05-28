2019-05-28T22:42:46+03:00
Политика

Из администрации Зеленского вынесли серверы с секретной информацией

Техника была арендована на средства бывшего президента Украины Петра Порошенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информациейВ СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информациейФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. Об этом сообщил новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Политик опубликовал у себя в Facebook видеоролик, на котором запечатлен пустую комнату, на стенах которой остались лишь государственный флаг и президентский штандарт.

"Месяц назад она выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти", - сказал Данилюк в ходе видеообращения.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко пояснил, что вся эта техника была арендована на средства экс-главы государства Петра Порошенко. Теперь же ее вернули владельцу.

"Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online", - цитирует "Интерфакс-Украина" Цеголко.

Сайт kp.ru писал о том, что смена власти на Украине произошла неделю назад - 20 мая. В должность президента страны вступил Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова: Одиозный закон о языке на Украине никому, кроме националистов, не нужен
Мэй: «Очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit»
"Я был на майдане, будем бороться вместе": Саакашвили поблагодарил Зеленского за гражданство
Роль "россиянки" на видео с экс-вице-канцлером Австрии сыграла боснийка
Бывшая жена главы Amazon отдаст половину состояния на благотворительность
Apple презентовала новый iPod touch впервые за четыре года
В Москве водитель BMW X5 устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии
«Ростех» и Самарская область подписали соглашение о создании Научно-образовательного центра
Xiaomi представила нового "убийцу флагманов"
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде в страну
Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель
Финны сломали кубок Чемпионата мира по хоккею
Сын Лунгина прокомментировал сообщения о госпитализации режиссера
Львовские депутаты попросили Зеленского не говорить по-русски
МВФ и Украина договорились о дальнейшем сотрудничестве
Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за антироссийских высказываний
Главный тренер Барселоны может покинуть свой пост
Кремль: никаких прикидок по встрече в Нормандском формате пока нет
Саакашвили собирается вернуться на Украину в среду
Российским застройщикам предложили помочь Кении в расселении трущоб
Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ЕАЭС
Песков: новостей по встрече Путина и Трампа на саммите G20 пока нет
Волкер заявил, что готов к контактам с Россией в ближайшем будущем
Задержанный косовской полицией гражданин России доставлен в больницу
Порошенко согласился спонсировать партию Ляшко