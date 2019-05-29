2019-05-29T03:38:49+03:00
В мире

Самолет с президентом Мексики на борту не смог с первого раза сесть в аэропорту города Тепик

Сам Лопес Обрадор назвал произошедшее штатной ситуацией, заявив, что у него не было поводов для беспокойства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет авиакомпании Volaris не смог с первого раза сесть в аэропорту города ТепикСамолет авиакомпании Volaris не смог с первого раза сесть в аэропорту города ТепикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 28 мая, самолет мексиканской авиакомпании Volaris, на борту которого находился президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор с супругой, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту города Тепик в штате Наярит на западе страны, сообщает газета El Universal.

По ее данным, экипаж воздушного судна через 50 минут после вылета из Мехико сообщил о проблеме, а когда лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы в Тепике, снова поднялся в воздух.

«Мы снова начнем посадку, исключительно ради нашей безопасности. На борту все в порядке, беспокоиться не о чем», - сказал пилот диспетчеру, а уже через пять минут самолет благополучно приземлился.

Сам же Лопес Обрадор после посадки заявил журналистам, что у него не было причин волноваться, назвав произошедшее штатной ситуацией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, победивший на выборах летом прошлого года кандидат от коалиции «Вместе сотворим историю» еще до того, как официально вступил в должность главы государства, пообещал отказаться от положенных президенту привилегий. Лопес Обрадор летает самолетами обычных авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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