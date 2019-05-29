СМИ: В России предлагают ввести «отцовский капитал»

СЕГОДНЯ 05:56 2019-05-29T06:05:09+03:00

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Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести так называемый «отцовский капитал» — субсидию, которую предлагается выплачивать после рождения в семье третьего ребенка.

При этом, как уточняют авторы этой инициативы, «отцовский капитал» не исключает материнский, новая субсидия станет дополнительной мерой финансовой поддержки многодетных семей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад комиссии.

Отмечается, что выплата будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тысячи рублей, но получить ее можно будет только при условии, все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители состоят в законном браке.

По словам автора доклада Сергея Рыбальченко, начать реализацию проекта комиссия Общественной палаты предлагает с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а потом в него будут включены и другие регионы нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU