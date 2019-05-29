2019-05-29T07:20:20+03:00
Общество

Погода в Москве на 29 мая 2019: переменная облачность и до 31 градуса жары

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 29 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве 29 мая 2019 года ожидается до плюс 31 градуса теплаВ Москве 29 мая 2019 года ожидается до плюс 31 градуса теплаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 29 мая 2019 года ожидается жаркая. По прогнозам метеорологов, в столице в среду будет переменная облачность, температура воздуха прогреется до плюс 31 градуса. Ночью столбики термометров будут находится на отметке 16-18 градусов выше ноля.

Ветер ближе к вечеру будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 749-750 миллиметра ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье температура днем составит плюс 26-31 градус тепла, вечером столбики термометров опустятся до плюс 14-19 градусов.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, именно на 29 мая придется пик аномальной жары. температурный режим даже побьет рекорд, установленный в мае 2007 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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