В Москве после падения с кровати в больнице умер 9-месячный мальчик

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-29T09:53:53+03:00

Начато расследование гибели младенца после падения с кровати в больнице Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы начали расследование смерти 9-месячного мальчика после падения с кровати в медицинском учреждении. Как сообщил «КП» собственный источник, несчастный случай произошел в Национальном медицинском исследовательском центре им. Шумакова.

Ребенок 2018 года рождения находился больнице на лечении. 12 мая по неустановленной причине он упал с кровати, в результате чего получил телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа, гематомы мягких тканей правой теменно-затылочной области, а также ушиб головного мозга тяжелой степени и субдуральные гематомы.

Мальчика перевезли в другую больницу. Однако во вторник, 28 мая, он скончался. Следователи усмотрели в инциденте признаки халатности со стороны персонала центра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за роковой ошибки медиков в больнице Липецка умер полуторогодовалый малыш. Врачи искали в дыхательных путях ребенка инородный предмет, которого на самом деле не было. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU