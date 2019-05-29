Вор в законе "Циркач" с бандой устроил "гастроли" по городам России своей жертве

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-29T10:38:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники подмосковного угрозыска отловили банду вымогателей и похитителей, которые орудовали в столице и ее окрестностях. Попутно правоохранители установили лидера этой шайки. Это вор в законе по прозвищу «Циркач». Пятерых злоумышленников от 24 до 38 лет сейчас обвиняют по двум статьям уголовного кодекса.

"В июле 2018 года злоумышленники потребовали от жителя Нагинска переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью более миллиона рублей. Мужчине дали сутки на раздумья. Пригрозили похитить и убить его сына в случае отказа", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На следующий день банда получила отказ. Злоумышленники избили его сына и угрожая оружием потребовали документы на собственность. После чего вымогатели насильно посадили предпринимателя в свой автомобиль и увезли в квартиру, где он проживал. Там они завладели бытовой техникой, золотыми украшениями и деньгами, а также двумя иномарками на сумму около 900 тысяч рублей.

Спустя еще два дня подозреваемые вновь похитили предпринимателя и увезли его в Электросталь. Там снова избили и потребовали через мобильный банк перевести все имеющиеся у него деньги. Кроме того, добились получения расписки о мнимом долге в 880 тысяч рублей.

Еще через четыре дня история повторилась. На этот раз его лишили свободы на две недели. Измывались и требовали перевести 1,7 миллиона рублей.

"Был установлен лидер ОПГ – 32-летний уроженец ближнего зарубежья, известный в криминальных кругах по прозвищу «Шико», в настоящее время находящийся в местах лишения свободы", – добавила Татьяна Петрова.

Обыски в местах проживания подозреваемых дал богатый урожай. Были найдены и изъяты: травматический пистолет ИЖ-79, 4 ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.Сейчас правоохранители выясняют другие эпизоды из жизни криминальной банды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711602" frameborder="0"></iframe> Задержаны участники ОПГ «Циркача».

ИСТОЧНИК KP.RU