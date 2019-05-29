Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-29T11:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Голливудская актриса Джессика Честейн порадовала поклонников новым роликом, где она пытается подружиться с лошадкой. Финал видео оказался очень неожиданным, такого поворота событий не ждали не только фанаты, но и сама героиня.

Джессика Честейн прогуливалась по городу вместе с подругой. Около парка она заметила лошадь, на которой катаются дети, актриса решила погладить животное. Тем более владелец заверил, что питомец воспитанный и не причинит никому вреда.

Честейн подошла поближе, протянула руку и начала гладить лошадь. Животное ответило взаимностью: обнюхало именитую гостью, а потом решило попробовать ее на вкус. Доля секунды и вот звезда укушена за грудь.

Джессика не ожидала такого поворота событий и громко вскрикнула. После она долго смеялась, пытаясь прийти в себя.

Ролик актриса выложила в Intagram и подписала: «Не могу поверить, что я осталась жива».

Джессику Честейн на улице укусила лошадь .

Более полумиллиона человек посмотрели запись. Многие пытаются выяснить, было ли больно звезде или скорее страшно?

Джессика Чесейн снималась в таких картинах как «Марсианин», «Люди Икс: Темный феникс», «Цель номер один», сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU