2019-05-29T11:57:17+03:00
Звезды

Лошадь укусила актрису Джессику Честейн за грудь

Звезда фильма «Люди Икс: Темный феникс» решила погладить животное, но закончилось это неожиданно [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Лошадь укусила актрису Джессику ЧестейнЛошадь укусила актрису Джессику Честейн
Изменить размер текста:

Голливудская актриса Джессика Честейн порадовала поклонников новым роликом, где она пытается подружиться с лошадкой. Финал видео оказался очень неожиданным, такого поворота событий не ждали не только фанаты, но и сама героиня.

Джессика Честейн прогуливалась по городу вместе с подругой. Около парка она заметила лошадь, на которой катаются дети, актриса решила погладить животное. Тем более владелец заверил, что питомец воспитанный и не причинит никому вреда.

Честейн подошла поближе, протянула руку и начала гладить лошадь. Животное ответило взаимностью: обнюхало именитую гостью, а потом решило попробовать ее на вкус. Доля секунды и вот звезда укушена за грудь.

Джессика не ожидала такого поворота событий и громко вскрикнула. После она долго смеялась, пытаясь прийти в себя.

Ролик актриса выложила в Intagram и подписала: «Не могу поверить, что я осталась жива».

Джессику Честейн на улице укусила лошадь .

Более полумиллиона человек посмотрели запись. Многие пытаются выяснить, было ли больно звезде или скорее страшно?

Джессика Чесейн снималась в таких картинах как «Марсианин», «Люди Икс: Темный феникс», «Цель номер один», сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-президент Украины прокомментировал решение вернуть украинское гражданство Саакашвили
В родительском комитете поддержали идею с введением «отцовского капитала»
Ученые рассказали, как быстро избавиться от жира на животе
Эксперт рассказал о зарплатах ТОП-3 востребованных в России специалистов
В Минфине рассказали, когда ожидать снижение ставок по ипотеке
В России ввели новый порядок контроля за лечением онкобольных
Барак Обама высказался о невезении Месси в сборной
Худруком Театра на Малой Бронной стал Константин Богомолов
В России могут запретить "пивные" джин-тоники и "отвертки"
Трое неизвестных связали и ограбили топ-стилиста Александра Уткина
Кремль: дата Прямой линии Путина определена, идет подготовка
Россельхознадзор выступил против запрета на ввоз в Россию мяса и молока
Вор в законе "Циркач" с бандой устроил "гастроли" по городам России своей жертве
Аэрофлот провел футбольную тренировку с участием Игоря Акинфеева для детей из школы-интерната
В Москве после падения с кровати в больнице умер 9-месячный мальчик
Минтруд назвал 10 самых востребованных в России профессий
Китайская корпорация Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
В Минобороны назвали сроки получения СУ-35С российскими Воздушно-космическими силами
Актер, сыгравший Джона Сноу, попал в клинику из-за окончания сериала «Игра престолов»
Ссора в эфире «60 минут»: эксперт покинул студию из-за оскорбления украинского политолога
Погода в Москве на 29 мая 2019: переменная облачность и до 31 градуса жары
Военный эксперт оценил вероятные угрозы Крымскому мосту со стороны Украины