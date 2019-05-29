Ученые рассказали, как быстро избавиться от жира на животе

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-29T12:11:07+03:00

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Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей. С таким заявлением выступили специалисты Американского гериатрического общества. По их мнению, с возрастом лишний жир в области талии появляется даже у стройных людей, и зачастую это связано именно с малоподвижным образом жизни.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы в возрасте старше 50 лет. Всем им предложили опробовать на себе специально разработанную программу, и выполнять необходимые упражнения в течение 10 дней.

Испытуемым необходимо было ходить на занятия три раза в неделю. Во время тренировок всем добровольцам необходимо было чередовать фазы максимальных и минимальных физических нагрузок, а также отдыха. Вначале фокусная группа занималась в зале не более 18 минут в день, однако позже это время стало постепенно увеличиваться, передает сайт телеканала «Звезда».

В результате эксперимента, добровольцам удалось скинуть лишние килограммы. Жировая масса испытуемых уменьшилась почти на треть, зато выросла мышечная масса, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU