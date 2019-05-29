2019-05-29T14:00:14+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как спастить от летнего зноя

Среди советов: "легкая" еда, много чая и фруктов
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Пережить жару можно отказавшись от жирной пищи и сократив дневные прогулки.Пережить жару можно отказавшись от жирной пищи и сократив дневные прогулки.Фото: RUSSIAN LOOK
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор позаботился о россиянах и выпустил правила поведения при жаре. Со слов представителей ведомства, аномальная высокая температура воздуха сейчас выше, чем в прошлых годах. Перегревы могут негативно отразиться на здоровье пожилых людей и детей. А вот для остальных они могут обернуться обострением хронических заболеваний.

Правило первое: никаких физических нагрузок и долгого пребывания на улице. Если все же выходите, то надевайте легкую одежду из натуральных тканей. И не забудьте про головной убор. Если вы постоянно находитесь в помещении, то не забывайте проветривать его. По возможности, включите вентиляторы.

Правило второе: откажитесь от жирной пищи. Мясо замените рыбой и морепродуктами. Пейте много жидкости. Отдавайте предпочтение чаю и минеральной воде, морсу. Газировку и алкоголь лучше отложить до наступления холодов. Возьмите в привычку есть фрукты и овощи.

Правило третье: принимайте душ с прохладной водой. Поездки на общественном транспорте отложите на раннее утро или вечер. Купайтесь только в оборудованных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лето: Жара в городе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован