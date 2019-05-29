В Роспотребнадзоре рассказали, как спастить от летнего зноя

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-29T14:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор позаботился о россиянах и выпустил правила поведения при жаре. Со слов представителей ведомства, аномальная высокая температура воздуха сейчас выше, чем в прошлых годах. Перегревы могут негативно отразиться на здоровье пожилых людей и детей. А вот для остальных они могут обернуться обострением хронических заболеваний.

Правило первое: никаких физических нагрузок и долгого пребывания на улице. Если все же выходите, то надевайте легкую одежду из натуральных тканей. И не забудьте про головной убор. Если вы постоянно находитесь в помещении, то не забывайте проветривать его. По возможности, включите вентиляторы.

Правило второе: откажитесь от жирной пищи. Мясо замените рыбой и морепродуктами. Пейте много жидкости. Отдавайте предпочтение чаю и минеральной воде, морсу. Газировку и алкоголь лучше отложить до наступления холодов. Возьмите в привычку есть фрукты и овощи.

Правило третье: принимайте душ с прохладной водой. Поездки на общественном транспорте отложите на раннее утро или вечер. Купайтесь только в оборудованных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU