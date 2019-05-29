Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-29T15:30:25+03:00

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Новые экологические тропы появятся в 2019 году на трех особо охраняемых природных территориях Ленинградской области. В заказнике «Гряда Вярямянселькя» в Приозерском районе будет модернизирован веломаршрут — его удлинят до 23 км. В заказнике «Колтушские высоты» Всеволжского района появится пешеходная тропа и веломаршрут протяженностью 12 км. На территории памятника природы «Токсовские высоты» экотропа будет продлена до 8 км, на маршруте появится вся необходимая инфраструктура.

Этот год в Ленинградской области объявлен Годом здорового образа жизни, поэтому обустройству экологических троп в регионе придают особое значение.

- Нам необходимо расширять маршруты для активного отдыха на природе: велодорожки, беговые маршруты, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы готовы общественным организациям и частным инициативам предоставлять областные гранты на обустройство, с соблюдением всех норм безопасности, экологических троп для активного отдыха. Это самый короткий и быстрый путь для появления троп здоровья на карте области.

Уже сейчас для туристов открыты 8 экологических маршрутов - экотропы природного парка Вепсский лес, радоновые источники и озёра в деревне Лопухинка, орнитологические площадки на Раковых озерах и исторический маршрут музея-усадьбы Николая Рериха. Работы по обустройству новых экологических троп в Леноласти рассчитаны на два года. Из регионального бюджета на них выделяется почти 6 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU