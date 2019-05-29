В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-29T16:33:58+03:00

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В Архангельской области многодетным семьям будут выплачивать компенсации из областного бюджета на покупку или строительство жилья. Соотвествующий областной закон был принят 29 мая во втором чтении. До этого многодетным архангельцам безвозмездно предоставлялись в собственность земельные участки, на которых они могли начать строительство. Теперь же семьи с детьми смогут самостоятельо выбирать: взять участок под застройку либо получить из бюджета компенсацию на покупку или строительство жилья. Размер денежной выплаты составит 210 тысяч рулей.

- Эта сумма не случайна. Предварительно проведенные расчеты показали, что столько в среднем составляет первый взнос по ипотеке, – объяснил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Обеспечить достойным жильем многодетные семьи чрезвычайно важно. Решение совершенно правильное, очевидно нацеленное на их поддержку. В силу объективных обстоятельств, в том числе и финансовых, организационных, на выделяемых участках приходилось очень долго доводить до ума инфраструктуру. Есть очень хорошие проекты в Вельске, в Коряжме, в Северодвинске, но есть и очевидные трудности. После того как мы оценили те проекты, которые по-разному реализуются в других районах, был сформирован этот законопроект.

Выплата из бюджета будет строго целевой: семьи смогут потратить ее только на покупку или строительство жилья, а так же на погашение ипотечного кредита. Если деньги уйдут не по назначению, всю сумму придется вернуть — добровольно или принудительно по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU