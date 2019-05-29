2019-05-29T16:33:58+03:00
Общество

В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья

Сумма, выделяемая региональным бюджетом, поможет родителям сделать первый взнос за ипотеку
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Архангельской области многодетным семьям будут выплачивать компенсации из областного бюджета на покупку или строительство жилья. Соотвествующий областной закон был принят 29 мая во втором чтении. До этого многодетным архангельцам безвозмездно предоставлялись в собственность земельные участки, на которых они могли начать строительство. Теперь же семьи с детьми смогут самостоятельо выбирать: взять участок под застройку либо получить из бюджета компенсацию на покупку или строительство жилья. Размер денежной выплаты составит 210 тысяч рулей.

- Эта сумма не случайна. Предварительно проведенные расчеты показали, что столько в среднем составляет первый взнос по ипотеке, – объяснил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Обеспечить достойным жильем многодетные семьи чрезвычайно важно. Решение совершенно правильное, очевидно нацеленное на их поддержку. В силу объективных обстоятельств, в том числе и финансовых, организационных, на выделяемых участках приходилось очень долго доводить до ума инфраструктуру. Есть очень хорошие проекты в Вельске, в Коряжме, в Северодвинске, но есть и очевидные трудности. После того как мы оценили те проекты, которые по-разному реализуются в других районах, был сформирован этот законопроект.

Выплата из бюджета будет строго целевой: семьи смогут потратить ее только на покупку или строительство жилья, а так же на погашение ипотечного кредита. Если деньги уйдут не по назначению, всю сумму придется вернуть — добровольно или принудительно по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола
Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня
В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель
Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
Кабмин составил список из приоритетных отечественных товаров для госзакупок
"Это плохо заканчивается": Саакашвили не намерен строить карьеру на Украине
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Флорида
В ДНР поступает ежедневно по 300 заявок на российские паспорта
Саакашвили выдали удостоверение личности для возвращения на Украину
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Рекорд YouTube: индийский канал набрал 100 млн подписчиков
Еврокомиссия: диалог о вступлении Турции в состав ЕС зашел в тупик
Трамп позитивно оценил итоги своего визита в Японию
Переговоры по увеличению численности войск США в Польше близятся к финалу
Лавров о скандальном видео в Австрии: Русофобия сейчас в моде
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Мы готовы предоставлять гранты на обустройство экологических троп для активного отдыха»
Председатель КНР примет участие в Петербургском форуме
Раненного в Косово россиянина из миссии ООН переведут в Белград
Телефон экстренных служб "112" доступен только 28% россиян
Экс-главу МИД Великобритании вызвали в суд в связи с высказываниями о Brexit
Помпео назвал главную угрозу экономической и национальной безопасности США
Партия Саакашвили будет бороться за места в Раде
Иран не может начать переговоры с США из-за давления со стороны Вашингтона
Пожар на военном корабле, пришвартованном возле бывшего завода Порошенко, ликвидирован