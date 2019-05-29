Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-29T16:35:16+03:00

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Необычный гастрономический совет всем политикам дал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы быть ближе к народу надо есть шаурму. В подобном подходе к рациону, по мнению Зеленского, нет ничего зазорного.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного. А еще – помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую", - написал Зеленский в своем Instagram.

zelenskiy_official Коли у тебе напружений граф к, шаурма може бути р шенням. У цьому, як бачите, нема н чого страшного, незручного тим паче ганебного. А ще допомага не забронзов ти , не в дриватися в д людей. Для тих, хто у влад , це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма

Подписчики его профиля идею встретили одобрением.

"Всегда знал, что питаюсь как президент", - написал один из них.

"Когда не боишься за свой стул", - прокомментировал неоднозначной шуткой другой.

"Представляю как шаурмист старался", - заглянул в прошлое подписчик.

"Ради такого и гражданство сменить не грех" , - подметил житель соседнего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU