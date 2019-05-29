Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
Необычный гастрономический совет всем политикам дал президент Украины Владимир Зеленский. Чтобы быть ближе к народу надо есть шаурму. В подобном подходе к рациону, по мнению Зеленского, нет ничего зазорного.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и уж тем более позорного. А еще – помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую", - написал Зеленский в своем Instagram.
Подписчики его профиля идею встретили одобрением.
"Всегда знал, что питаюсь как президент", - написал один из них.
"Когда не боишься за свой стул", - прокомментировал неоднозначной шуткой другой.
"Представляю как шаурмист старался", - заглянул в прошлое подписчик.
"Ради такого и гражданство сменить не грех" , - подметил житель соседнего государства.
ИСТОЧНИК KP.RU