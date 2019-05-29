Курс евро вырос до 72,80 рубля

СЕГОДНЯ 19:01 2019-05-29T19:01:38+03:00

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Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в среду, 29 мая, потерял в цене почти 56 копеек. Стоимость европейской валюты составила 72,80 рубля.

Американская валюта также укрепилась по отношению к рублю. Доллар подорожал на 60 копеек и торгуется по состоянию на 17:11 за 65,32 рубля.

На открытии торгов в среду, 29 мая, индекс Московской биржи продолжает расти относительно показателей сессии вторника, 28 мая, на 0,838%, до уровня в 21,86 пункта. Индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня и составляет 1272,05 пункта.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувший вторник рубль также терял в цене по отношению к евро и доллару. 28 мая европейская валюта, подорожав почти на 2 копейки, продавалась за 72,17 рубля. «Американец», прибаввил в цене 8 копеек и торговался за 64,54 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU