2019-05-29T19:01:38+03:00
Экономика

Курс евро вырос до 72,80 рубля

Доллар подорожал на 60 копеек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Курс евро подорожал до 72,80 рубляКурс евро подорожал до 72,80 рубляФото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в среду, 29 мая, потерял в цене почти 56 копеек. Стоимость европейской валюты составила 72,80 рубля.

Американская валюта также укрепилась по отношению к рублю. Доллар подорожал на 60 копеек и торгуется по состоянию на 17:11 за 65,32 рубля.

На открытии торгов в среду, 29 мая, индекс Московской биржи продолжает расти относительно показателей сессии вторника, 28 мая, на 0,838%, до уровня в 21,86 пункта. Индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня и составляет 1272,05 пункта.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувший вторник рубль также терял в цене по отношению к евро и доллару. 28 мая европейская валюта, подорожав почти на 2 копейки, продавалась за 72,17 рубля. «Американец», прибаввил в цене 8 копеек и торговался за 64,54 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп рассмотрит вопрос продления договора СНВ-3 в следующем года
Националисты ворвались в здание горсовета Львова и избили чиновника
Саакашвили приземлился в Киеве, где его встретили хлебом и солью
Спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку
Иран готов вести переговоры с США в случае снятия санкций
СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово
Франция и Германия выразили заинтересованность в диалоге в Нормандском формате
Минюст расформирует одесскую колонию, в которой произошел бунт
В Верховной Раде назвали незаконным возвращение гражданства Саакашвили
В офисах Porsche в Германии провели обыски в рамках дела о коррупции
МИД Турции: выводы Еврокомиссии об удалении Анкары от Евросоюза не имеют оснований
Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим от жары россиянам
В Подмосковье девушка оставила двух маленьких детей в хостеле и скрылась
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола
Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня
В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель
Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья