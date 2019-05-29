2019-05-29T19:22:38+03:00
Политика

Путина пригласили отпраздновать юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии

В этом сражении советско-монгольские войска отстояли суверенитет республики от японской агрессии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путина пригласили в МонголиюПутина пригласили в МонголиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пригласил российского главу Владимира Путина на празднование 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Алексея Гордеева, который в среду, 29 мая, встретился с лидером республики.

Заместитель главы российского правительстве заявил, что совместное празднование победы станет знаменательным событием в развитии отношений двух стран. Ведь именно в сражении на реке Халхин-Гол советско-монгольские войска отстояли суверенитет республики от агрессии со стороны Японии.

"[Победа] продемонстрировала истинный героизм и мужество двух народов и стала символом дружбы двух стран", - цитирует ТАСС Гордеева.

Сайт kp.ru писал о том, что советские войска были введены на территорию Монголии еще в 1937 году на основании протокола о взаимной помощи .Япония напала на республику со стороны Северного Китая. Судьбоносный конфликт у реки Халхин-Гол произошел в 1939 году. Сражение длилось с мая по сентябрь, после чего стороны заключили соглашение о прекращении военных действий. Официальный день празднования победы установлен на 16 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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