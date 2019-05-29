США заподозрили РФ в несоблюдении моратория на ядерные испытания

СЕГОДНЯ 21:29 2019-05-29T21:29:29+03:00

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания Фото: REUTERS

Доказательств у Пентагона нет, но в ведомстве уверены - Москва обладает такими возможностями

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Соединенные Штаты допускают возможность того, что Россия проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности вопреки мораторию на ядерные испытания. Такое заявление сделал директор американского Разведывательного управления Министерства обороны Роберт Эшли.

"Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности", - сказал генерал-лейтенант сухопутных войск.

При этом он подчеркнул, что США якобы полностью отказались от совершенствования своего ядерного потенциала, но не смог ответить на вопрос, действительно ли у Пентагона есть причины обвинять Россию в несоблюдении договоренности.

"По моему мнению, у них есть потенциал, позволяющий делать это", - цитирует военачальника Wall Street Journal.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин уже прокомментировал сказанное Эшли, назвав его речь частью "примитивной информационной войны". По мнению депутата, подобные "сумасбродные" заявления будут делаться каждый день, несмотря на отсутствие повреждений.

"Понятно, что Россия, во-первых, не может испытывать ядерное оружие незаметно. Во-вторых, на территории нашей страны это делать негде. И в-третьих, нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования", — цитирует телеканал RT Шерина.

Зампред комитета указал на то, что Москва рассматривает такое оружие, прежде всего, как элемент сдерживания и защиты, Вашингтон же использует его как инструмент решения геополитических проблем.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и в результате договор был разорван. При этом никаких доказательств в пользу своих утверждений Пентагон так и не предоставил.

ИСТОЧНИК KP.RU