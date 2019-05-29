В Минздраве оценили новое исследование об избавлении от жира на животе
Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва положительно оценила новое исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее ученые провели эксперимент. Добровольцам в возрасте старше 50 лет предложили опробовать специально разработанную для них программу, которая включает чередование максимальных и минимальных физических нагрузок. При этом время тренировок постепенно увеличивалось. В итоге жировая масса всех испытуемых уменьшилась почти на треть, а мышечная - выросла.
"Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением", - прокомментировала исследование Ткачёва.
По ее мнению, подобные подходы очень эффективны в рамках работы с пожилыми людьми, ведь жир продуцирует вещества, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания, а рост мышечной ткани, наоборот, "вычищает" систему.
"Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья", - цитирует телеканал RT гериатра.
ИСТОЧНИК KP.RU