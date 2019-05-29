В Минздраве оценили новое исследование об избавлении от жира на животе

СЕГОДНЯ 22:04 2019-05-29T22:04:32+03:00

В ведомстве считают, что формирование новых подходов в данной области особенно важно для пожилых людей

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Главный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачёва положительно оценила новое исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от жира на животе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ученые провели эксперимент. Добровольцам в возрасте старше 50 лет предложили опробовать специально разработанную для них программу, которая включает чередование максимальных и минимальных физических нагрузок. При этом время тренировок постепенно увеличивалось. В итоге жировая масса всех испытуемых уменьшилась почти на треть, а мышечная - выросла.

"Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц. Поэтому иногда его даже называют саркопеническим ожирением", - прокомментировала исследование Ткачёва.

По ее мнению, подобные подходы очень эффективны в рамках работы с пожилыми людьми, ведь жир продуцирует вещества, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания, а рост мышечной ткани, наоборот, "вычищает" систему.

"Именно поэтому снижение веса с использованием физических тренировок в рамках физиологических способностей пожилого человека — самый эффективный способ улучшения здоровья", - цитирует телеканал RT гериатра.

ИСТОЧНИК KP.RU