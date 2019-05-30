СМИ сообщили о подорожании поездок в плацкартных вагонах

СЕГОДНЯ 05:59 2019-05-30T06:24:12+03:00

На некоторых направлениях стоимость билетов выросла в два раза

Изменить размер текста: A A

Перед сезоном летних отпусков в России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны, стоимость железнодорожных поездок выросла примерно на 60%, а на некоторых направлениях – в два раза.

Об этом говорится в письме Общероссийского объединения пассажиров в Федеральную антимонопольную службу. Организация попросила ФАС проверить обоснованность роста цен и в случае выявления нарушений «применить соответствующие меры» к РЖД, пишет газета «Известия».

По ее данным, общественники откликнулись на многочисленные жалобы граждан и, проанализировав стоимость билетов по 12 направлениям, выяснили, что больше всего подорожали билеты на июнь – июль из Москвы в Калининград и Адлер: по сравнению с майскими ценами – почти вдвое.

Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков, однако, как отмечает издание, стоимость поездки и в этом случае выросла на 65 – 68 процентов.

В антимонопольной службе газете сообщили, что получили письмо от Общероссийского объединения пассажиров, изучают изложенную в нем информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU