Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу
Инициатива принадлежит главе региона Олегу Кувшинникову.
Выплата предназначается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, которые находятся под опекой в семьях. Деньги будут предоставляться в начале учебного года вне зависимости от того в какой класс идет ребенок, в том числе будущим первоклассникам. На финансовую поддержку инициативы губернатора из областного бюджета будет выделяться около 10 млн. рублей ежегодно.
Сейчас в Вологодской области проживают чуть менее четырех с половиной тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях. Из них в школу в этому году отправятся более 3000 детей.
Это уже второй проект, направленный на поддержку вологодских семей со школьниками. В мая этого года все будущие первоклассники получают канцелярские наборы «В первый раз в первый класс» с принадлежностями для учебы и творчества.
ИСТОЧНИК KP.RU