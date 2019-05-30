Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-30T12:37:29+03:00

Ежегодно на покупку одежды и канцтоваров они будут получать по 3000 рублей на ребенка

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Инициатива принадлежит главе региона Олегу Кувшинникову.

Выплата предназначается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, которые находятся под опекой в семьях. Деньги будут предоставляться в начале учебного года вне зависимости от того в какой класс идет ребенок, в том числе будущим первоклассникам. На финансовую поддержку инициативы губернатора из областного бюджета будет выделяться около 10 млн. рублей ежегодно.

Сейчас в Вологодской области проживают чуть менее четырех с половиной тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях. Из них в школу в этому году отправятся более 3000 детей.

Это уже второй проект, направленный на поддержку вологодских семей со школьниками. В мая этого года все будущие первоклассники получают канцелярские наборы «В первый раз в первый класс» с принадлежностями для учебы и творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU