2019-05-30T12:37:29+03:00
Общество

Приемным семьям Вологодской области помогут собрать детей в школу

Ежегодно на покупку одежды и канцтоваров они будут получать по 3000 рублей на ребенка
Лариса ТУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Инициатива принадлежит главе региона Олегу Кувшинникову.

Выплата предназначается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям, которые находятся под опекой в семьях. Деньги будут предоставляться в начале учебного года вне зависимости от того в какой класс идет ребенок, в том числе будущим первоклассникам. На финансовую поддержку инициативы губернатора из областного бюджета будет выделяться около 10 млн. рублей ежегодно.

Сейчас в Вологодской области проживают чуть менее четырех с половиной тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях. Из них в школу в этому году отправятся более 3000 детей.

Это уже второй проект, направленный на поддержку вологодских семей со школьниками. В мая этого года все будущие первоклассники получают канцелярские наборы «В первый раз в первый класс» с принадлежностями для учебы и творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минздрав будет по-новому вычислять сколько пьют россияне
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,6
Новоизбранный президент Латвии выступил за улучшение отношений с Россией
Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции
Кремль: предложений от американской стороны по встрече Путина и Трампа на G20 пока нет
Слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа перенесено
Лауреат премии "Мама года" проткнула сердце мужу, чтобы спокойно уйти в бар
"Чернобыль" стал самым популярным телесериалом в истории по версии IMDb
В Госдуме прокомментировали обвинения США в части ядерных испытаний в России
Далай-лама похвалил Владимира Путина за внимание в происходящему в мире
Осенью в России начнется регистрация всех беспилотников
В США врачи выходили самого маленького в мире ребенка
Путин внес в Госдуму проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В России увеличилось число пьющих людей
В РЖД опровергли сведения о повышении стоимости проезда в плацкартных вагонах
В Москве появятся такси-вертолеты по цене машины бизнес-класса
Президент наградил Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Южнокорейские спасатели прибудут в Венгрию в связи с крушением прогулочного катера
Самолет А-320 совершил аварийную посадку в Москве
СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Московской области
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением вертолета ВС Украины
Ленобласть комплексно решает проблему с детсадами и школами в районах интенсивной застройки
Китай обвинил США в экономическом терроризме ради торговых войн
В Роспотребнадзоре рассказали об опасности купания в фонтанах