Россияне смогут платить рублями на туристических онлайн-площадках Турции

СЕГОДНЯ 13:05 2019-05-30T13:05:22+03:00

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Россияне, пользующиеся сервисом "Яндекс.Касса" смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции. Договор об этом российская компания заключила с турецким банком Isbank.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Яндекса", клиенты компании смогут оплачивать покупки самыми разными способами: от кошелька в "Яндекс. Деньгах" до мобильного банка Сбербанка или Альфа-Банка. Сумма покупки при этом будет показываться в рублях; денежные средства также будут списываться в российской валюте.

"Сотрудничество с Яндекс.Кассой станет значимой частью нашего вклада в улучшения торговых отношений между Россией и Турцией, ведь мы упрощаем процесс оплаты для российских клиентов турецких авиакомпаний, туристических агентств и интернет-магазинов. Мы продолжим увеличивать количество продуктов и услуг, которые ориентированы на клиентов за пределами Турции", - отметил заместитель генерального директора Isbank Ялчын Сезен.

Стоит отметить, что для оплаты онлайн-покупок в Турции будут доступны и карты системы "Мир".

"Благодаря новому проекту наших партнеров Яндекс.Кассы и Isbank география покупок миллионов держателей карт “Мир” расширится, а процесс оплаты останется таким же простым, как на российских онлайн-площадках. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество позволит предоставить держателям карт “Мир” новые возможности", - сказал коммерческий директор платежной системы Максим Лазырин.

По данным различных исследований, Яндекс.Касса - самое популярное в России решение для платежей. На сегодняшний день к нему подключено более 106 тысяч сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU