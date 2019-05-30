Шойгу выступил за сотрудничество внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии
Внешнеполитический диалог между Токио и Москвой вносит вклад в развитие взаимного доверия и обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующие заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу в Токио на открытии в четверг, 30 мая, переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».
«Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьёзный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Шойгу.
Во время встречи министр иностранных дел и министр обороны России обсудят с японскими коллегами Таро Коно и Такэси Иваей глобальные и региональные проблемы, в том числе военно-политические аспекты сотрудничества, а также вопрос Корейского полуострова.
По приезду в Токио Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Зорге в Японии.
Ранее на встретчи в Москве с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано Шойгу сообщал, что Япония хочет сотрудничать с Минобороны России.
Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге.
ИСТОЧНИК KP.RU