СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-30T13:24:12+03:00

Шойгу выступил за сотрудничество внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Токио начались переговоры российских и японских глав МИД и Миноборны

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Внешнеполитический диалог между Токио и Москвой вносит вклад в развитие взаимного доверия и обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующие заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу в Токио на открытии в четверг, 30 мая, переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два».

«Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьёзный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал Шойгу.

Во время встречи министр иностранных дел и министр обороны России обсудят с японскими коллегами Таро Коно и Такэси Иваей глобальные и региональные проблемы, в том числе военно-политические аспекты сотрудничества, а также вопрос Корейского полуострова.

По приезду в Токио Шойгу возложил цветы к могиле советского разведчика Зорге в Японии.

Ранее на встретчи в Москве с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано Шойгу сообщал, что Япония хочет сотрудничать с Минобороны России.

Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге.

ИСТОЧНИК KP.RU