Глава ЦБ: Криптовалюты не угрожают денежной системе РФ

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-30T14:14:54+03:00

амая известная на сегодняшний день криптовалюта и родоначальник всего направления – биткоин. Фото: DPA/TASS

Регулятор до сих пор против их использования как платежного инструмента

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Глава банка России Эльвира Набиуллина считает, что криптовалюты не угрожают денежной системе страны. При этом регулятор против их использования как платежного инструмента. Об этом она сообщила в четверг, 30 мая.

Ранее Набиуллина заявляла, что против легализации криптовалют. Регулятор опасался этого потому что нынешний механизм использования электронного аналога реальных денег имеет признаки «финансовой пирамиды».

При этом, первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова допустила, что ЦБ пересмотрит отношение к цифровым деньгам, если их технология докажет свою применимость в реальных бизнес-кейсах.

«Мы считаем, что это преждевременно, риски все-таки большие. Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймем, что сама технология и кейсы на ее основе доказали свою применимость, мы не вернемся к этому вопросу и не внесем изменения в какой-то части», - добавила Скоробогатова.

Как сообщал сайт «КП», ранее в Минфине подтвердили, что полностью согласовали с Банком России позицию по криптовалютам. В декабре прошлого года оба ведомства представили совместный проект закона о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). В нем дается определение таким понятиям как криптовалюта, токен и майнинг.

ИСТОЧНИК KP.RU