2019-05-30T16:38:31+03:00
В мире

Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии

Временный глава правительства возглавит кабмин до досрочных выборов в республике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером АвстрииСудья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером АвстрииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером республики, возглавив кабинет министров до досрочных выборов. Решение о назначении временного главы правительства австрийский президент Александер Ван Дер Беллен принял в четверг, 30 мая.

Напомним, что в связи со скандальным видео с лидером Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, 27 мая, был одобрен вынесенный оппозиционными партиями вотум недоверия бывшему канцлеру Австрии Себыстьяну Курцу, после чего австрийский президент освободил его от занимаемой должности.

Правительство Курца было отправлено в отставку в минувший вторник, 28 мая. Тогда Александер Вандер Беллен пообещал назначить временного главу кабмина в течение недели. Министры республики продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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