Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером республики, возглавив кабинет министров до досрочных выборов. Решение о назначении временного главы правительства австрийский президент Александер Ван Дер Беллен принял в четверг, 30 мая.
Напомним, что в связи со скандальным видео с лидером Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, 27 мая, был одобрен вынесенный оппозиционными партиями вотум недоверия бывшему канцлеру Австрии Себыстьяну Курцу, после чего австрийский президент освободил его от занимаемой должности.
Правительство Курца было отправлено в отставку в минувший вторник, 28 мая. Тогда Александер Вандер Беллен пообещал назначить временного главу кабмина в течение недели. Министры республики продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина республики.
ИСТОЧНИК KP.RU