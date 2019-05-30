2019-05-30T23:59:01+03:00
Политика

Штаб-квартиру ООН в Женеве возглавила россиянка Татьяна Валовая

Дипломат из России сменит на этом посту датчанина Михаэля Меллера
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая. Фото: Сергей Бобылев/ТАССМинистр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Новым главой штаб-квартиры ООН в Женеве назначена российский дипломат Татьяна Валовая, которая сейчас занимает должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

О новом назначении нашей соотечественницы сообщил журналистам в четверг, 30 мая, заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак.

Татьяна Валовая сменит на посту главы женевского офиса ООН датчанина Михаэля Меллера, которому генсек, по словам Хака, «благодарен за его приверженность и самоотверженную службу организации».

Фархан Хак отметил, что у Татьяны Валовой, закончившей факультет международных экономических отношений Московского финансового института и имеющей степень доктора экономических наук и доктора экономических наук Государственной финансовой академии, более 35 лет «обширного опыта в сфере журналистики, дипломатии и государственной службы», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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