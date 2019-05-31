Трамп попросил конгресс давать больше денег на гиперзвуковое оружие

СЕГОДНЯ 00:26 2019-05-31T00:40:40+03:00

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В четверг, 30 мая, президент США Дональд Трамп посетил церемонию вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо-Спрингс. Во время своей речи он сказал, что просит конгресс выделять больше денег на разработки нового гиперзвукового оружия.

«Мы просим конгресс инвестировать больше в гиперзвуковое оружие. У нас есть такие виды (гиперзвукового оружия), которые находятся на стадии разработки. Такие, какие вы никогда не видели, какие даже нельзя себе представить», - приводит слова американского лидера агентство Reuters.

Трамп уточнил, что его администрация также просит законодателей финансировать проекты, связанные с модернизацией вооружений, ядерным оружием, искусственным интеллектом, а также с «лидерством Америки в космосе».

Рассказывая о том, что уже в нынешнем году американские Военно-воздушные силы получат 56 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, он поведал, как однажды спросил у одного из зарубежных коллег, что тот думает об этом самолете, и получил ответ: «У нас с ним проблемы, мы его не видим».

А в заключение своей речи президент выразил надежду на то, что Соединенным Штатам «никогда не придется применять» свое передовое оружие на практике, подчеркнув, что предпочитает поддерживать мир на планете только «посредством демонстрации силы».

ИСТОЧНИК KP.RU