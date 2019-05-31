2019-05-31T07:21:26+03:00
Общество

Погода в Москве на 31 мая 2019 года: ожидается дождь и до 26 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 31 мая 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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В пятнице в Москве ожидается дождливая погодаВ пятнице в Москве ожидается дождливая погодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 31 мая 2019 года будет облачная и дождливая, местами гроза. Температура воздуха днем прогреется до 24-26 градусов тепла, ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов выше ноля.

Ветер будет дуть северного и северо-восточного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, передает Гидрометцетр России.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик аномальной погоды на этой неделе придется на 29 мая. Улицы столицы раскалились до 30...32 градусов, и при этом никакого намека на дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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