2019-05-31T09:01:10+03:00
Общество

«Аэрофлот» ответил на заявление эксперта МАК по катастрофе в Шереметьево

Компании напомнили, что расследование причин крушения самолета продолжается, оно еще не закончено
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» прокомментировал недавнее заявление эксперта Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Владимира Кофмана о том, что причиной авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево» 5 мая стало «грубое приземление». В авиакомпании назвали такие выводы преждевременными, напомнив, что расследование продолжается.

«Аэрофлот в очередной раз разъясняет, что в настоящее время ведется расследование причин катастрофы. Объективные результаты еще только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам. Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы. Спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности», - говорится в заявлении компании.

«Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман сегодня заявил, что «все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений». Подобный комментарий СМИ является попыткой манипуляции общественным мнением, что недопустимо, особенно для участников расследования», - подчеркивает «Аэрофлот».

В пресс-службе компании также напомнили, что «распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством», отметив: «ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать».

«Аэрофлот призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования», - подытожили в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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