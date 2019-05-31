Мосгорстат назвал средние зарплаты учителей и медиков в Москве

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-31T10:05:29+03:00

В среднем зарплата учителей в школах составляет 95 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Мосгорстат посчитал средние зарплаты в социальной сфере в столице. Больше всего зарабатывают преподаватели вузов. Их зарплата на уровне 147,7 тысяч рублей.

На втором месте врачи с доходом в 139,1 тысяч рублей, а замыкают тройку лидеров научные сотрудники – 118,2 тысяч рублей. Зарплаты учителей в школах примерно на уровне 95 тысяч рублей.

Что касается медицинского персонала, то оплата в сфере здравоохранения выросла: средний медицинский персонал (медсёстры) в среднем зарабатывали в первом квартале 2019 года 75,8 тыс. рублей, младший медперсонал (санитары в больницах) — 68,6 тыс.

Эти данные указывают на то, что уровень оплаты в социальной сфере на 39% выше средней зарплаты наёмных работников в регионе.

Ранее столичные власти заявляли, что средняя зарплата в Москве выросла 86 тыс. рублей, сообщает RT.

Ранее в правительстве предложили ежегодно индексировать зарплаты учителям и врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU