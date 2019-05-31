Украина снова пропустила встречу премьеров стран СНГ

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-31T10:57:25+03:00

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Представитель Украины не явился на заседание Совета глав правительств СНГ. Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил сожаление по этому поводу на итоговой конференции в Ашхабаде.

"С удовлетворением хочу сказать, что на заседании Совета глав правительств присутствовали представители 10 государств стран Содружества на достаточно высоком уровне. К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана", - отметил Лебедев.

По его словам следующая встреча в таком формате пройдет 25 октября, но уже в Москве. Все участники встречи согласились с этим предложением.

"Хочу подчеркнуть, что оно [заседание] будет проходить в Москве, но под председательством Туркменистана, который сохраняет свое председательство до конца текущего года", - добавил Сергей Лебедев, пишет ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU