Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-31T12:37:37+03:00

15-летним парнем, Холлинг уже стал основным нападающим, забил «Зениту» в квалификации на Лигу Европы, а в 18 его выкупил «Зальцбург» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На чемпионате мира среди молодежных сборных норвежский нападающий Эрлинг Холанн забил девять голов в одном матче против команды из Гондураса

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В рамках группового этапа Чемпионата Мира среди молодежи сборная Норвегии с рекордным счетом (12:0) разгромила сборную Гондураса.

Девять из двенадцати забитых мячей принадлежат Эрлингу Холлану, нападающему «Зальцбурга», что является абсолютным рекордом для Чемпионата Мира среди молодежных сборных.

Футболистом тотчас заинтересовался «Манчестер Юнайтед», у которых как раз проблема с нападающим: переход Поля Погба в Реал Мадрид в июне – дело решенное.

С нынешнем действующим тренером «красных дьяволов» Эрлинг Холлан знаком, он уже тренировался под его началом в главном футбольном клубе Норвегии – «Мольде».

15-летним парнем, Холлинг уже стал основным нападающим, забил «Зениту» в квалификации на Лигу Европы, а в 18 его выкупил «Зальцбург» и Холлинг был вынужден продолжить карьеру в австрийской лиге.

Нет никаких сомнений в том, что его следующая остановка – АПЛ, и вполне возможно, находящийся в кризисе «Манчестер Юнайтед» получит нового норвежского «джокера» в лице соотечественника Сульшера – Эрлинга Холанна.

Теперь 18-летний норвежец – абсолютный рекордсмен Чемпионата Мира среди молодежи, занимает первую строчку среди бомбардиров чемпионата и вряд ли уступит её даже в случае вылета команды. Сборная Норвегии имеет на счету два проигрыша в группе – Уругваю и Новой Зеландии, но имеет шанс выйти из группы по итогам лучшей разницы мячей.

Клубная статистка у игрока пока не ахти: в «Зальцбурге» норвежец выходит в основном на замену, и основном составе он сыграл в этом сезоне только в 7% игр. Для сравнения, история Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ» очень похожая: он выходил на замену, но это мешало ему забивать и спасать команду, так что, учитывая историю парню, близкие отношения с тренером «красных дьяволов», вполне возможно, что футбольный мир станет слышать о нем чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU