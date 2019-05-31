2019-05-31T16:26:24+03:00
Здоровье

Кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце

Помимо черники позитивно сказываются все ягоды темно-фиолетовой и темно-бордовой окраски
Елена АКИМОВА
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Черника полезна не только для глаз, но и для сердцаЧерника полезна не только для глаз, но и для сердцаФото: "КП" Архив
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Считается, что черника очень полезна для глаз, но от ягоды не меньшую пользу получает и сердечно-сосудистая система. К такому выводу пришли британские и американские ученые. Они отмечают, что ягода может снижать риск болезней, связанных с сердцем и сосудами.

Российские медики отмечают, что не только черника обладает такими полезными свойствами. Кардиохирург Владимир Хорошев подчеркивает, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно включать в свой рацион целый список ягод.

- Безусловно, черника полезна. В ее состав входят антиоксиданты… Мякоть ягоды богата органическими кислотами… белками, клетчаткой, быстрыми углеводами… Но не только она одна может помогать. Вещества, повышающие тонус, возбуждаемость и сжимаемость сердечной и артериальной мышц, содержатся в ягодах тёмно-фиолетовой и тёмно-бордовой окраски, - комментирует RT врач.

В качестве примера специалист называет чернику, голубику, черноплодную рябину, бузину, ежевику, клюкву, чёрную смородину, вишню, тёмные сорта винограда.

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Черника полезна для костей

Сотрудники Центра детского питания штата Арканзас провели исследования на подопытных животных и выяснили, что добавление черники в ежедневный рацион формирует хороший скелет. Правда, кормили животных не ягодами, а порошком из черники. При этом он составлял 10 процентов от всей еды. Кроме того, у грызунов, сидящих на черничной диете, в костной ткани оказалось больше зрелых клеток, формирующих костную ткань (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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