Кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце

СЕГОДНЯ 16:26 2019-05-31T16:26:24+03:00

Черника полезна не только для глаз, но и для сердца Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Считается, что черника очень полезна для глаз, но от ягоды не меньшую пользу получает и сердечно-сосудистая система. К такому выводу пришли британские и американские ученые. Они отмечают, что ягода может снижать риск болезней, связанных с сердцем и сосудами.

Российские медики отмечают, что не только черника обладает такими полезными свойствами. Кардиохирург Владимир Хорошев подчеркивает, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно включать в свой рацион целый список ягод.

- Безусловно, черника полезна. В ее состав входят антиоксиданты… Мякоть ягоды богата органическими кислотами… белками, клетчаткой, быстрыми углеводами… Но не только она одна может помогать. Вещества, повышающие тонус, возбуждаемость и сжимаемость сердечной и артериальной мышц, содержатся в ягодах тёмно-фиолетовой и тёмно-бордовой окраски, - комментирует RT врач.

В качестве примера специалист называет чернику, голубику, черноплодную рябину, бузину, ежевику, клюкву, чёрную смородину, вишню, тёмные сорта винограда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Черника полезна для костей

Сотрудники Центра детского питания штата Арканзас провели исследования на подопытных животных и выяснили, что добавление черники в ежедневный рацион формирует хороший скелет. Правда, кормили животных не ягодами, а порошком из черники. При этом он составлял 10 процентов от всей еды. Кроме того, у грызунов, сидящих на черничной диете, в костной ткани оказалось больше зрелых клеток, формирующих костную ткань (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU