В Украине появился новый посол США
Соединенные Штаты Америки направили в Украину нового поверенного. Кристина Квин будет замещать должность посла страны в Киеве. Об этом сообщается на сайте посольства.
Женщина сменит на этой должности Мари Йованович. Квин имеет богатый опыт работы в дипломатической сфере. В разное время она работала в Бангкоке и Таиланде, Лондоне, Москве и Бельгии, Филиппинах. Последние шесть лет она работала в посольстве США в Париже в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам.
"Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра стратегических исследований Военного колледжа армии США", - сообщается о ней на сайте посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU