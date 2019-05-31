В Украине появился новый посол США

СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-31T16:55:06+03:00

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Соединенные Штаты Америки направили в Украину нового поверенного. Кристина Квин будет замещать должность посла страны в Киеве. Об этом сообщается на сайте посольства.

Женщина сменит на этой должности Мари Йованович. Квин имеет богатый опыт работы в дипломатической сфере. В разное время она работала в Бангкоке и Таиланде, Лондоне, Москве и Бельгии, Филиппинах. Последние шесть лет она работала в посольстве США в Париже в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии по экономическим вопросам.

"Кристина родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра по политологии, который получила в Западном колледже и степень магистра стратегических исследований Военного колледжа армии США", - сообщается о ней на сайте посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU