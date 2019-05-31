Китай создаст список ненадежных иностранных предприятий

СЕГОДНЯ 19:48 2019-05-31T19:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В КНР появится "черный" список иностранных предприятий, которые разрывают контракты с китайскими компаниями или сокращают объемы поставок по некоммерческим причинам. Об этом рассказал представитель министерства коммерции республики Гао Фэн.

Речь идет не только о компаниях. но и об организациях и лицах, не подчиняющихся правилам рынка. Такие предприятия "отходят от духа контракта", налагают эмбарго и наносят серьезный вред интересам и законным правам китайских бизнесменов. Все они будут занесены в список ненадлежащих предприятий, передает агентство AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее многие компании КНР и связанные с ними юридические лица были занесены в "черный" список министерства торговли США из-за угрозы национальной безопасности. После этого многие иностранные организации заявили о прекращении сотрудничества с Huawei и другими зарегистрированными в Китае брендами.

ИСТОЧНИК KP.RU