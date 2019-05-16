2019-05-16T05:41:36+03:00
В мире

Минторг США внесет Huawei и связанные с ней компании в черный список

Ведомство считает, что деятельность компании угрожает национальной безопасности страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Huawei в США попала в черный списокHuawei в США попала в черный списокФото: REUTERS
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Китайская компания Huawei и связанные с ней юридические лица будут внесены в черный список министерства торговли США внесет в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. С таким заявлением выступила в среду пресс-служба ведомства.

В заявлении Минторга поясняется, что решение было принято при поддержке президента США на основании информации, которая свидетельствует о том, что компания "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам", передает ТАСС.

"Это будет препятствовать использованию американских технологий иностранными компаниями в целях, которые могут потенциально подорвать национальную безопасность или внешнеполитические интересы США", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Соединенные Штаты подозревают Huawei в предоставлении финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.

Сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп на этой неделе подпишет указ, запрещающий использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное за пределами страны. Huawei будет названа среди фирм, чье оборудование, по мнению Белого дома, может представлять опасность для государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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