2019-05-31T20:07:44+03:00
Общество

Москва распахнула двери клиник для жителей Архангельской области

Жители Поморья получат бесплатное современное лечение в столичных лечебных учреждениях
Александр ВОСТРОВ
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Любой житель Ленского района может получить помощь в любой из 45 ведущих московских больницЛюбой житель Ленского района может получить помощь в любой из 45 ведущих московских больницФото: EAST NEWS
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Руководство столицы и Правительство Архангельской области заключили договор, который даст возможность любому жителю Ленского района получить медицинскую помощь в любой из 45 ведущих московских больниц.

Бесплатную разумеется, как и любой москвич по полису ОМС. Пациенты получат не только бесплатную диагностику и лечение, но и лекарства. Исключением не станут предраковые заболевания, в лечении которых используются высокотехнологичные методы лечения.

- Министерством здравоохранения выделены квоты на оказание высокотехнологичной помощи иногородним гражданам в московских клиниках, - заявил недавно директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, нейрореаниматолог, профессор Сергей Петриков. - И пациентов из других регионов, которые поступают к нам по этим квотам, мы тоже лечим бесплатно. В Москве несколько лет уже работает программа «Москва – столица здоровья». Она позволяет оказывать многие виды уникальной помощи по тарифам обязательного медицинского страхования не москвичам.

Пациентам не придется сталкиваться с бюрократией: медицинские карты достаточно привезти в Центральную городскую больницу Яренска. Там открыт прием высококвалифицированных специалистов. Они будут оказывать всю необходимую помощь в организации лечения жителей Архангельской области в столичных клиниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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