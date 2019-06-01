Трамп объявит о выдвижении на второй срок 18 июня в Орландо

СЕГОДНЯ 00:06 2019-06-01T00:07:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп официально объявит о своем намерении баллотироваться на второй срок 18 июня в Орландо. Об этом глава государства сообщил в своем аккаунте в Twitter

"Я объявлю о своем выдвижении на второй президентский срок в присутствии первой леди Мелании, вице-президента Майка Пенс и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида", - написал он.

Хозяин Белого дома также призвал своих сторонников посетить его выступление, которое состоится в центре Amway, зал которого вмещает 20 000 человек. Трамп прикрепил к своему посту ссылку на сайт, где можно купить входные билеты на это мероприятие.

О том, что Пенс снова будет баллотироваться в тандеме с Трампом, американский лидер подтвердил еще 7 ноября 2018 года.

Сейчас в качестве претендентов в кандидаты от республиканцев в президентской гонке пока участвуют двое - Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Съезд партии, на котором определится кандидат, назначен на 24-27 августа 2020 года в городе, передает ТАСС.

Демократы выберут своего кандидата в президенты с 13 по 16 июля 2020 года. Сами выборы состоятся 3 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU