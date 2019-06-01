Трамп считает Бориса Джонсона лучшим кандидатом на пост премьера Великобритании
Лучшим кандидатом на пост премьер-министра Великобритании является бывший глава МИД королевства Борис Джонсон. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun.
Глава Белого дома отметил, что знает и других претендентов на пост лидера британской Консервативной партии, но убежден, что именно Джонсон сможет "проделать хорошую работу"
"Думаю, он был бы великолепен. Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек. Он был очень позитивно настроен по отношению ко мне и нашей стране", - подчеркнул Трамп.
Он признался, что может повлиять на борьбу за кресло британского премьера, в которой участвуют 12 кандидатов. По словам главы США, некоторые претенденты на пост премьер-министра обращались к нем за помощью. Но называть их имена отказался.
"Меня просили о поддержке. Я мог бы помочь любому, если бы я его поддержал", - добавил он.
Напомним, что действующий премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила о намерении уйти в отставку 7 июня 2019 года. В этот же день она оставит пост лидера правящей Консервативной партии. Решение было принято после консультации с другими членами политического объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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